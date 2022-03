Wegen der langen Trockenheit hat es am Wochenende an mehreren Stellen in der Region Neckar-Alb gebrannt. In Ammerbuch-Altingen (Kreis Tübingen) musste die Feuerwehr ein Feuer auf einer Wiese löschen. Laut Polizei hatten dort Unbekannte Bauabfälle verbrannt. In Albstadt (Zollernalbkreis) geriet am Samstag wegen starken Windes beim Verbrennen von Grünschnitt ein Feuer außer Kontrolle. Eine Grasfläche sowie mehrere kleinere Bäume brannten. Personen wurden nicht verletzt.