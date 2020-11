Die Feuerwehren in Reutlingen und Hohenstein mussten in der Nacht auf Sonntag ausrücken, weil es in einer Wohnung und auf einem Pferdehof gebrannt hat. Verletzt wurde niemand.

Eine Küche in der Reutlinger Innenstadt brannte vollständig aus. Warum sie Feuer fing, ist noch unklar. Der Nachbar der 97-jährigen Bewohnerin hatte den Brand bemerkt, die Feuerwehr gerufen und die Frau auch in Sicherheit gebracht. Die Seniorin wurde vorsorglich - wegen einer eventuellen Rauchgasvergiftung - in ein Krankenhaus gebracht. Auch die anderen Hausbewohner und Nachbarn mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 50.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Reutlingen war mit fünf Fahrzeugen am Brandort. Die Straße war längere Zeit komplett gesperrt. Feuer auch auf Pferdehof Ein ähnlich hoher Schaden entstand durch ein Feuer auf dem Gelände eines Pferdehofes in Hohenstein-Ödenwaldstetten (Kreis Reutlingen). Dort hatte sich neben einem Kamin Dämmmaterial entzündet. Weil dieses Gebäude des Hofes derzeit renoviert wird und unbewohnt ist, kam laut Polizei niemand zu Schaden. Das landwirtschaftliche Anwesen liegt außerhalb von Ödenwaldstetten. Der Kamin war in Betrieb, um eine Trocknung zu unterstützen.