Automobilzulieferer Boysen mit Rekordergebnis

Die Boysen-Gruppe aus Altensteig (Kreis Calw) hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 18 Prozent gesteigert. Damit hat der Autozulieferer einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro verbucht und seine Erwartungen übertroffen. Grund dafür war laut Geschäftsführer Rolf Geisel, dass Boysen ausschließlich für Premiumkunden arbeite und deren Geschäft in der Pandemie weniger stark eingebrochen sei. Außerdem habe man sich attraktive Neuaufträge sichern können, so Geisel. Erste Früchte hätten die neuen Produktgruppen für Elektrofahrzeuge getragen. In diesem Jahr plant Boysen unter anderem Investitionen von rund 50 Millionen Euro für ein Entwicklungszentrum für Wasserstoff in Simmersfeld.