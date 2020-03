Ein Boxtrainer aus Eningen (Kreis Reutlingen) ist am Tübinger Landgericht zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er hat zwei seiner Schülerinnen sexuell genötigt. Den Vorwurf der Vergewaltigung sahen die Richter als nicht erwiesen an. Anhand der Beweise hätten sie nicht erkennen können, ob die sexuellen Handlungen freiwillig waren oder nicht. "Das heißt nicht, dass das moralisch in Ordnung war", so der vorsitzende Richter. Die Staatsanwaltschaft forderte ein schärferes Strafmaß.