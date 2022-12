Von analog bis digital: Modelleisenbahnen in Tübingen

per Mail teilen

Da schlägt das Herz der Eisenbahnfreunde höher: Sechs Modelleisenbahnen sind im Tübinger Museum Boxenstop aufgebaut. In den Vitrinen stecken noch mehr Lokomotiven und Sammlerstücke.

Im Tübinger Museum Boxenstop ist am Sonntag die Sonderschau "Modellbahn-Träume" eröffnet worden. Präsentiert werden sechs Modellbahnanlagen von verschiedenen Herstellern. Die ältesten sind aus den 1960-er Jahren, die jüngste Modelleisenbahn wird digtal gesteuert und läuft wie von Geisterhand gelenkt.

Alle Modelleisenbahnen sind von Sammlern dem Museum vermacht worden, so der Leiter des Museums Rainer Klink. So auch die Anlage eines Bürgers aus Tübingen-Lustnau, der sie nicht länger in Kisten verpackt zuhause liegen lassen möchte. Im Museum wurde sie aufgebaut und kann von großen und kleinen Liebhabern bestaunt werden. Noch bis 12. März 2023 dauert die Ausstellung.