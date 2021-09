Botanischer Garten in Tübingen wegen Corona geschlossen

Der Botanische Garten der Universität Tübingen ist aufgrund der Corona-Verordnung des Landes geschlossen. Man habe kein Personal, um Kontaktdaten zu erheben, so die Gartenleitung.

Die aktuelle Corona-Verordnung sieht vor, dass jede Besucherin und jeder Besucher, der das Gelände betritt, erfasst werden muss. Der 3 G-Nachweis, geeimpft, genesen oder getestet, ist vorgeschrieben. Die Mitarbeiter des Botanischen Gartens sind enttäuscht. Gerne würden sie ihren Garten präsentieren, aber sie haben zu wenig Personal, um die drei Eingänge zu kontrollieren und die Daten der Besucher zu erfassen. Die Technische Leiterin Brigitte Fiebig hat nun einen Brief ans Sozialministerium geschrieben. Die Universitätsleitung als Betreiberin des Botanischen Gartens soll ihn nach Stuttgart schicken. Fiebig wünscht sich, dass die Besucher auch ohne Datenerfassung, zumindest den Außenbereich betreten können. Die Fläche sei groß, die Wege breit und die Gäste könnten sich gut verteilen, so Fiebig.

"Die Gäste können hier genauso spazieren gehen, wie im Wald oder im Park oder in den Gassen in Tübingen. Das ist hier auch nicht enger."

Wenig Verständnis für Schließung

Fiebig hat sich mit den Leitern anderer Botanischer Gärten ausgetauscht. In Bayreuth oder in Frankfurt wurden die Gärten kurzerhand zu Parks erklärt. So könnte man das auch in Tübingen machen. Die Schließung hat Konsequenzen für die Mitarbeiter des Botanischen Gartens in Tübingen. Viele enttäuschte und auch verärgerte Besucher würden ihren Frust an ihnen auslassen. Da ginge es heiß her an den Toren, so Fiebig. Die Leute hätten wenig Verständnis für die Schließung. Dass der Zugang zum Gewächshaus, einem geschlossenen Raum, kontrolliert werden muss, sieht die Leiterin ja noch ein, aber an den drei Eingängen zum gesamten Garten Personal hinzustellen, sei unmöglich.

Gartenleitung hofft auf Sonderregelung

Ein privater Sicherheitsdienst würde pro Monat 19.000 Euro kosten. Auch ehrenamtliche Helfer des Förderkreises kommen für Eingangskontrollen nicht infrage. Dass Besucher freiwillig an den Eingängen ihre Kontaktdaten hinterlegen, sei rechtlich nicht möglich, so Fiebig. Sie hofft nun, dass es eine Sonderregelung geben wird.