Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss will mehr jüngere Kunden gewinnen, so die Firma vor der Hauptversammlung am Dienstag. Das Unternehmen soll wieder eine der 100 weltweit führenden Marken werden. Zudem will der Konzern langfristig genauso viel Frauen- wie Männermode verkaufen. Man habe den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 55 Prozent gesteigert, hieß es.