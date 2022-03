Hugo Boss macht mehr Umsatz

Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert. Das zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Jahresbilanz für 2021. Verglichen mit dem ersten Coronajahr konnte Hugo Boss den Umsatz um über 40 Prozent steigern. Wie der Modekonzern weiter mitteilte, sei damit das Vor-Corona-Niveau erreicht worden. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung sieht Vorstandschef Daniel Grieder als Ursache dafür auch die modische Neuausrichtung. Die Boss-Marken hätten ein jüngeres Image erhalten, das eine globalere Zielgruppe anspreche, sagte Grieder. Nach massiven Verlusten 2020 ist Boss wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt: 144 Millionen Euro blieben vergangenes Jahr übrig. Für dieses Jahr erwartet Boss, dass der Umsatz die Drei-Milliarden-Euro-Marke überschreitet und auch der Gewinn weiter steigt. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat Boss seine Läden und den Online-Shop in Russland geschlossen.