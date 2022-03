per Mail teilen

Das Technikunternehmen Bosch Rexroth hat seine Standorte in der Ukraine auf unbestimmte Zeit geschlossen, so ein Unternehmenssprecher. Betroffen seien sechs Mitarbeiter, darunter keine deutschen Staatsangehörigen. Der Umsatzanteil sei sehr klein. Bosch Rexroth ist der größte Arbeitgeber in Horb.