Die Firma Bosch will in ihrem Halbleiterwerk in Reutlingen das 5G-Netz testen. Der neue Mobilfunkstandard soll die Digitalisierung im Werk voranbringen. In der Industrie werde die Arbeit immer mehr von Computern übernommen. Dazu brauche es eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung, so Bosch-Geschäftsführer Michael Bolle. Die mikroskopisch kleinen, in Reutlingen gefertigten Halbleiter-Elemente werden beispielsweise in Smartphones, E-Bikes oder Airbags verbaut. Die Tests im Reutlinger Werk sollen zeigen, inwieweit 5G die Halbleiter-Fertigung beeinflusst. Bosch beteiligt sich damit an dem internationalen Forschungsprojekt 5G-SMART. Ziel ist es, das Potential des neuen Kommunikationsstandards zu erproben, zu demonstrieren und zu bewerten. Im Herbst will Bosch mit dem Testen des 5G-Netzes im Reutlinger Werk beginnen.