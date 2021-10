Der Automobil- Zulieferer Bosch will seine Chip-Produktion ausbauen und investiert deshalb etwa 50 Millionen Euro in seinen Standort in Reutlingen. Das kündigte Bosch Chef Danner im Handelsblatt an. Insgesamt sollen laut dem Unternehmen im kommenden Jahr mehr als 400 Millionen Euro in die Werke in Reutlingen, Dresden und in Malaysia fließen.