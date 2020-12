Das Regierungspräsidium Tübingen hat dem Biotechnologie-Unternehmen Curevac die Genehmigung für eine Massenproduktion seines Impfstoffes erteilt. Die Firma stellt bereits seit Längerem seinen mRNA-Impfstoff in Tübingen her. Bisher allerdings nur für klinische Studien. Damit der endgültige Impfstoff hergestellt werden und Curevac in die Massenproduktion gehen darf, muss eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung aktualisiert werden. Diese Genehmigung sowie eine Herstellungserlaubnis für den Impfstoff hat das Regierungspräsidium jetzt erteilt. Für eine Markteinführung fehlt Curevac jetzt noch die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Das Unternehmen hofft, diese im März zu bekommen, wenn die ersten Ergebnisse der letzten Studienphase vorliegen. mehr...