In Tübingen müssen Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten auf Corona testen. Mitarbeiter, die sich weigern, werden dem Ordnungsamt gemeldet. Oberbürgermeister Boris Palmer verteidigt das Vorgehen.

Boris Palmer (Grüne) hat sich am Freitagmorgen im SWR-Interview geäußert. Erst danach hat die baden-württembergische Landesregierung entschieden, das Tübinger Modellprojekt zu verlängern.

SWR Aktuell: Herr Palmer setzen sie weiterhin auf die Testpflicht und vor allem auf die Meldepflicht?

Boris Palmer: Ja, selbstverständlich. Wir sind in der dritten Welle, die sich gerade nicht aufhalten lässt. Die Notbremse greift gar nicht. Also brauchen wir etwas, damit die Intensivstation nicht überlaufen. Und ein bisschen Nasebohren ist nun wirklich keine Zumutung. Deswegen verlangen wir, dass alle mitmachen. Sonst können wir die dritte Welle nicht stoppen.

Die Notbremse des Bundes soll greifen, wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegt. Sie wollen, dass der Wert auf 125 angehoben wird. Was soll das bringen?

Weil wir zehnmal mehr auf Corona testen als alle anderen und deswegen auch sehr viel mehr finden. Unsere Inzidenz erscheint aufgebläht und ist im Vergleich eigentlich niedriger. Ich habe aber gemerkt, dass das nicht gut erklärbar ist. Deswegen haben wir jetzt einen anderen Vorschlag entwickelt und sagen: Solange unsere Zahlen mindestens 25 Prozent niedriger sind als der baden-württembergische Landesdurchschnitt, sind wir erfolgreich und würden gerne das Konzept weiter erproben.

Glauben Sie, dass das Land sich darauf einlässt?

Ich bin ganz optimistisch. Was ist denn die Alternative? Die Notbremse funktioniert nicht. Die britische Mutation hat sich im Lockdown exponentiell verbreitet. Wir brauchen Konzept und dazu gehört das intensive Testen. Die Testpflicht ist ganz elementar.

Stattdessen fragen wir Arbeitsrechtler, ob man nicht vorher den Betriebsrat fragen sollte, ob man irgendwann etwas gegen die Pandemie unternimmt. Das ist schon sehr deutsch. Ich sage Ihnen ganz offen: Dazu bin ich nicht bereit. Dann soll der Landesdatenschutzbeauftragte gemeinsam mit dem Betriebsrat vors Verfassungsgericht ziehen. Hoffentlich haben wir bis dahin die Pandemie unter Kontrolle.

Ihre Pandemie-Beauftragte, die Ärztin Lisa Federle, wird - genauso wie Sie - von Rechtsextremisten bedroht und beleidigt. Haben Sie erwartet, dass Ihr Projekt solche Reaktionen auslöst?

Nein, wirklich nicht. Die Annahme, dass ich der Kopf der jüdischen Weltverschwörung bin, der mit den Tests in Wahrheit Chips in die Köpfe der Leute einpflanzen will, die ist mir wirklich nicht in den Sinn gekommen. Aber vielleicht muss man das auch nicht so Ernst nehmen. Möglicherweise sind das nur ein paar Sektierer und wir geben denen zu viel Aufmerksamkeit.

Machen Sie und Lisa Federle sich trotzdem Sorgen um die Sicherheit?

Ja. Ich hoffe, dass der Staatsschutz dafür die richtigen Vorkehrungen getroffen hat.

Das Interview mit Boris Palmer zum Nachhören: