Palmer fordert bei Neujahrsempfang Importstopp für russische Energie

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat gefordert, dass Deutschland wegen des Ukrainekrieges kein Gas und Öl mehr in Russland kauft. Beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend sagte Palmer, er finde es unerträglich, mit seiner Heizung den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Das Umweltprogramm Tübingens sei die richtige Antwort auf Preisrekorde an Tankstellen und die Abhängigkeit von Russland, so Palmer. Die Stadt hatte ein Zeichen gesetzt und alle ukrainischen MitbürgerInnen persönlich zum Neujahrsempfang eingeladen. Wer kam, wurde von den mehreren hundert Gästen mit Applaus begrüßt. Wegen der hohen Zahl der Geflüchteten will OB Palmer einen lokalen Flüchtlingsgipfel einberufen.