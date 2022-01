23 Leichtverletzte durch Böller auf Schulhof

22 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin sind am Dienstag durch einen Böller leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihn ein 14-jähriger Schüler auf dem Pausenhof an einer Schule in Münsingen (Kreis Reutlingen) gezündet. Die Verletzten erlitten offenbar ein leichtes Knalltrauma. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit elf Fahrzeugen angerückt war, versorgt. Ins Krankenhaus musste niemand. Einer der Schüler wurde durch ein Böllerteil leicht am Bein verletzt und wurde ebenfalls vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 14-jährigen Böllerzünder. Dabei geht es unter anderem um gefährliche Körperverletzung.