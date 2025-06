Ob Plasma, Thrombozyten oder Vollblut - Erwin Haigis geht seit 30 Jahren regelmäßig zur Blutspende. Anfangs wurde ihm schwindelig, heute genießt er es.

Die Nadel sticht in die Vene - für viele ein unangenehmer Moment. Nicht für Erwin Haigis aus Tübingen. Kein Zucken, keine Regung. "Die Haut an der Einstichstelle ist vernarbt und bläulich, ich spüre nichts mehr", sagt der 66-Jährige gelassen. Er packt sein Tablet aus und liest. Am liebsten Groschenromane. "Hier kann ich abschalten", erklärt er. Für ihn ist Blutspenden wie eine kleine Auszeit. "Ich komme zur Ruhe, weil ich still sitzen muss. Ich beobachte und lese. Das ist fast wie Wellness."

Blutspenden - das können viele Menschen

Früher war das anders. Einmal wurde ihm schwindelig, weil er vor der Blutspende nichts gegessen oder getrunken hatte. "Ich war fast weggetreten", erinnert er sich. Seitdem achtet er darauf, gut vorbereitet zu kommen. "Wer vorher isst und trinkt, hat nichts zu befürchten", sagt Haigis.

Das bestätigt auch die Transfusionsmedizinerin Dr. Karina Althaus. Spenden dürfen gesunde Menschen ab 18 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm wiegen. Eine Altersgrenze nach oben gibt es seit 2023 nicht mehr. Vor Ort wird das Blut auf Krankheiten geprüft und nur verwendet, wenn alles in Ordnung ist.

Die Tübinger Transfusionsmedizinerin Dr. Karina Althaus betreut viele Patienten, die auf die Blutspenden angewiesen sind. SWR

"Wir sind Erwin Haigis sehr dankbar", betont sie. Bis zu 60 Mal im Jahr darf er Plasma spenden, Vollblut nur sechs mal im Jahr, andernfalls würde das den Körper zu sehr belasten. "Seine Spenden retten Leben" - vor allem Krebspatienten, Menschen mit der Bluterkrankheit oder Unfallopfer, die viel Blut verloren haben." Vor allem in der Ferienzeit seien regelmässige Blutspenden wichtig. Denn manche Präparate halten nur bis zu vier Tage.

Blutspendezentrale Tübingen: Spenden werden bezahlt

Für eine Vollblutspende erhält Haigis bei der Tübinger Blutspendezentrale 25 Euro. Die Abnahme dauert etwa zehn Minuten, mit Anmeldung, Voruntersuchung und Wartezeit bis zu einer Stunde. Bei Thrombozyten- oder Plasmaspenden kann die gesamte Prozedur bis zu zwei Stunden dauern.

Im Labor werden die Blutspenden auf Krankheiten untersucht. SWR

Buffet zur Belohnung nach dem Pieks

Haigis freut sich jedes Mal, wenn er die 25 Euro am Automaten abholt. Doch die größte Belohnung wartet danach: "Das Buffet mit Brötchen und Getränken", sagt er. Besonders die knackigen Paprikastreifen haben es ihm angetan. Er belegt ein Vollkornbrot mit Käse, nimmt ein Glas Orangensaft und genießt seinen Snack. "Den habe ich mir schließlich verdient."