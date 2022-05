per Mail teilen

Das Landratsamt Tübingen will in Ammerbuch-Entringen besonders blumenreiche Wiesen auswerten. Von Mai bis September soll festgestellt werden, ob schützenswerte Wiesen verloren gegangen sind und ob noch nicht erfasste Flächen hinzugekommen sind. Um Eigentümer bei der Erhaltung der Kulturlandschaft besser unterstützen zu können, sei die Naturschutzbehörde auf möglichst genaue Daten angewiesen, so das Landratsamt Tübingen.