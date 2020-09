Blumen im Brot für mehr Blumen - das ist die Idee einer Aktion von Bio-Bäckern aus dem Land. Sie beteiligen sich an der Kampagne "Blütenglück". Von Montag an bis Anfang Oktober gibt es unter anderem bei Bäckereien in Burladingen, Lichtenstein und Reutlingen Brot und Weckle mit Blüten drin. Der Bioland-Verband hat den Bäckern dafür eine spezielle Blütenmischung zur Verfügung gestellt. 20 Cent je verkauftem Blüten-Gebäck gehen an die Bioland-Stiftung, die damit frühblühende Blumenzwiebeln kaufen will. Die sollen im Herbst eingepflanzt werden, um die Artenvielfalt zu fördern.