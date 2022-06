Ein Blitz ist am Dienstagabend in ein Haus in Reutlingen eingeschlagen. Ein Holzschrank im Keller des Hauses geriet laut Polizei dadurch in Brand. Auch an Nachbarhäusern waren aufgrund des Blitzeinschlags eine Hauswand und ein Telefonanschluss beschädigt worden. Teilweise war vorübergehend der Strom ausgefallen.