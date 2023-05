per Mail teilen

Durch einen Blitzeinschlag im Stellwerk der Ammertalbahn fuhren am Montagnachmittag im Bereich Tübingen keine Züge. Mittlerweile wurde die Störung behoben.

Nach dem Blitzeinschlag in einem Stellwerk rollt der Zugverkehr im Ammertal wieder. Das defekte Stellwerk im Raum Tübingen-Hauptbahnhof sei repariert worden, teilte die Deutsche Bahn am Montagabend mit. Der Ersatzverkehr mit Bus zwischen Tübingen und Herrenberg werde damit eingestellt.

Schweres Unwetter in der Region

Am Nachmittag war ein Unwetter über die Region gezogen. Auch die Signale an der Strecke sowie der Bahnübergang am Schleifmühleweg und das Fahrgastinformationssystem waren von dem Stellwerks-Defekt betroffen.