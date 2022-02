Bislang kaum Sturmschäden - Schulbefreiung möglich

Das Sturmtief Ylenia hat in der Nacht offenbar wenig Schäden in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald angerichtet. Bis zum frühen Morgen meldeten die Polizeipräsidien lediglich einen umgekippten Bauzaun in Reutlingen und einen umgestürzten Baum im Kreis Calw. Wegen des Sturms können Eltern in einigen Landkreisen, darunter Freudenstadt, Calw, Schwarzwald-Baar und Rottweil selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Falls der Schulweg nicht zumutbar ist, dürfen die Kinder daheimbleiben. Die Schule muss informiert werden.