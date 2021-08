per Mail teilen

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erschüttert auch den Rottenburger Bischof Fürst. Spätestens jetzt müsse jeder akzeptieren, dass der Klimawandel auch bei uns Realität ist, so Fürst in einer Internetnachricht. Jeder müsse bei sich selbst im Kleinen anfangen, die Schöpfung zu bewahren.