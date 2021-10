Rottenburger Bischof Fürst: Gottesdienste draußen feiern

per Mail teilen

Angesichts steigender Corona-Zahlen macht sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart Gedanken über das kommende Weihnachtsfest. Bischof Gebhard Fürst kann sich auch Gottesdienste im Freien vorstellen, sagte er bei einem Besuch im SWR-Studio Tübingen.

Während im Land überall Weihnachtsmärkte abgesagt werden, laufen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Vorbereitungen für die Advents- und Weihnachtszeit. Bischof Gebhard Fürst geht davon aus, dass Gottesdienste an Weihnachten in den Kirchen mit begrenzter Besucheranzahl oder auch draußen stattfinden können – wenn möglich im Freien sogar mit gemeinsamem Singen.

Lockdown vermeiden

Der Bischoff hofft, dass ein Lockdown wie zu Ostern vermieden werden kann. Das sagte er im SWR. Derzeit sind laut Corona-Landesverordnung religiöse Feiern mit bis zu 500 Menschen draußen erlaubt. Bischof Gebhard Fürst habe alle Priester und Pastoralreferenten aufgefordert, alles dafür zu geben, dass weihnachtliche Feststimmung aufkommen kann.

Auch digitale Angebote

Die Kirche werde weiter digitale Angebote schaffen, um den Menschen nahe zu sein. Den Vorwurf, dass kirchliche Seelsorger in der Corona-Zeit nicht präsent waren, wies der Bischof zurück. Vieles hätte eben im Verborgenen stattgefunden, ohne große Öffentlichkeit.