per Mail teilen

Die Bischöfe der Kirchen im Land, darunter der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, rufen die Bürger zum Wählen auf. Mit der Stimmabgabe würde der Rechtsstaat und die Demokratie geschützt, so die Bischöfe in einer gemeinsamen Erklärung. In Zeiten von Corona solle man von der Briefwahl Gebrauch machen, um sein Wahlrecht auszuüben.