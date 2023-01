Bildungsmesse binea in Reutlingen

In der Stadthalle Reutlingen beginnt am 27. Januar die Bildungsmesse binea. Jugendliche und Schulabgänger können sich über Ausbildungen und Studiengänge informieren.

Auf der Bildungsmesse "binea" präsentieren sich in diesem Jahr 153 Aussteller. Sie sind nach Kategorien geordnet. Interessierte Jugendliche und Schulabgänger können sich informieren, um eine für sie passende berufliche Zukunft zu finden. Neben Vertretern von Firmen der Region Neckar-Alb stehen auch Auszubildende und Studierende für den direkten Austausch vor Ort zur Verfügung. Ein Schwerpunkt der binea sind Fachkräfte.

Informationen über Fachkräfte

Die Metall- und Elektroindustrie bietet zum Beispiel Einstiegschancen in vielen Ausbildungsberufen an. Hierfür steht ein "InfoTruck" von Südwestmetall vor der Stadthalle. Auch die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in den Pflegeberufen und im Handwerk werden vorgestellt. Fachleute geben außerdem Tipps für richtige Bewerbungen und für Bewerbungsgespräche.

Binea-Party neu in diesem Jahr

Ganz neu in diesem Jahr bei der Bildungsmesse, die in der Stadthalle Reutlingen erstmals wieder nach Corona stattfinden kann, ist die binea-Party. Am Samstagabend ab 20 Uhr steigt die Party im P+K in Reutlingen. Das Ticket für zehn Euro inkl. Fünf Euro Verzehrgutschein bekommt man über die binea-Website. Mit der Party bietet der Veranstalter den Messebesuchern die Möglichkeit, sich nach einem intensiven Messebesuch auszutauschen, zu entspannen und zu tanzen.

Die Ausstellung dauert bis zum 28.1.23.