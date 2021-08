Unter dem Motto "Finde Tandem" präsentieren deutsche und finnische Kunstschaffende in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) am Wochenende ungewöhnliche Kunst - teils mit viel Action.

Fast bedrohlich wirkt die Situation an der Mauer der Horber Stiftskirche. Sie wurde mit Flaschen und Steinen bearbeitet und so zum Kunstobjekt. SWR Nadine Ghiba Eher harmlos erscheint dieses Objekt: Dieser Busch wurde mit Obst und Gemüse aufgepeppt. SWR Nadine Ghiba Am Ende dieser Aktion sprang einer der Künstler in den Neckar: sicher erfrischend, bei den Temperaturen. SWR Nadine Ghiba