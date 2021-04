2012 eröffnete die Stiftung Weltethos ein Institut an der Universität Tübingen. An der weltweit einzigartigen Einrichtung sollen sich Wissenschaftler mit der Frage beschäftigen, wie sich ethische Grundsätze in der Gesellschaft und vor allem in der Wirtschaft verankern lassen. Anlässlich der Eröffnung des Instituts war unter anderem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne, links) gekommen.

dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Marc Herwig