Elmar Scherer aus Mössingen-Talheim (Kreis Tübingen) hat eine besondere Leidenschaft: er sammelt und präpariert Fossilien. Das sind Versteinerungen längst ausgestorbener Tiere, die vor Millionen Jahren gelebt haben.

An diesem Stück kann man gut erkennen, dass manche Ammoniten geradezu kunstvoll geformt waren. Außerdem kann man einen versteinerten Wurm sehen, der sich außen an der Schale gehalten hat. Laut Elmar Scherer kann es sein, dass der Wurm schon zu Lebzeiten das Schalentier besiedelt hatte.

Prachtexemplare, groß und schwer. Sie heißen Teloceras banskii und wurden - wie die meisten der ausgestellten Objekte - in Mössingen-Talheim gefunden. Auffallend ist die Tiefe in der Mitte. Das und die Dornen außen am Rand erfordern aufmerksames und vor allem vorsichtiges Fräsen.

Elmar Scherer kommt aus Mössingen-Talheim (Kreis Tübingen) und lebt dort bis heute. In früheren Jahren hat er auch anderswo Fossilien gesammelt, aber inzwischen sucht er nur noch am Albtrauf bei Talheim und Öschingen oder dort in der Nähe. Er liest in der Zeitung, wo gerade Kanalarbeiten anstehen und wo Häuser oder Straßen gebaut werden. Weil man ihn und seine Leidenschaft im Baugewerbe kennt, darf er meist die Baustellen betreten und nach noch eingeschlossenen Fossilien suchen.

So gut versteckt sind Ammoniten im Stein. Dieser Stein war einmal Schlamm am Meeresboden vor Millionen Jahren. Manchmal fällt er von selbst auseinander und man findet ein versteinertes Tier. Elmar Scherer ist es lieber, wenn er es selbst hevorholt. Dann bricht nämlich nichts ab und man kann die vollständige Form der Wohnkammer erkennen.

Niemand weiß, wie die Tiere ausgesehen haben

Die ersten Stücke hat Elmar Scherer als Junge gesammelt und schon wenig später fing er an, sie selbst zu präparieren. Der gelernte Maschinenbauer lernte bald, die versteinerten Tiere nicht nur grob freizulegen, sondern ganz vorsichtig und aufwändig wieder ans Licht zu holen – raus aus einem Stein, der vor über 160 Millionen Jahren Schlamm am Meeresgrund war. Oft sind das Schnecken, so sagen wir Laien, im Fachjargon "Arieten", wie sie entlang des Albtraufs häufig zu finden sind. Allein aus dem erdgeschichtlichen Zeitalter "Jura" vor etwa 150 Millionen Jahren gibt es über 3.000 Formen. Man weiß nicht, wie die Tiere ausgesehen haben, die in diesen schneckenartigen Gehäusen gelebt haben, erklärt die Leiterin des Fossilienmuseums, Annette Schmid-Röhl. Weichtiere ja, soviel ist bekannt, aber vielmehr auch nicht.

Kleine Dornen und spitze Stacheln

Und so sind die sehr präzise freigelegten Fossilien von Elmar Scherer auch für die Wissenschaft wichtig. Denn er scheut die Mühen nicht, die es macht, selbst kleine Dornen oder spitze Stacheln freizufräsen. Für seine Werkstatt hat er sich Geräte aus der Zahnmedizin umgebaut. Und er arbeitet fast nur mit dem Mikroskop. Klar, das kostet Zeit. Die Stunden zählt er nicht. Aber manchmal sei das Ganze dann schon an der Grenze zum Wahnsinn, erzählt er lachend. Denn an einem Fossil arbeiten, mehrmals und bis tief in die Nacht, das ist bei ihm normal.

Suchen auf Baustellen im Baggeraushub

So viel Ausdauer und Feinarbeit kann man in den Vitrinen in Dotternhausen sehen. Und staunen – auch darüber, dass solche außergewöhnlichen Exemplare bis hin zu versteinerten Korallen hier in der Gegend zu finden sind. Scherer sammelt inzwischen nur noch am Albtrauf bei Mössingen-Öschingen und Talheim (Kreis Tübingen). Er liest aufmerksam seine Lokalzeitung, denn dort erfährt er, wo Kanalarbeiten anstehen und wo Straßen oder Häuser gebaut werden. Für ihn eine Fundgrube. Manchmal wird er von Bauarbeitern geschimpft, wenn er kommt und sucht, doch von vielen bekommt sogar einen Hinweis, wenn es im Aushub nach Fossilien aussieht. Man kennt ihn inzwischen. Und seine Leidenschaft: