Diese Erinnerungsstücke wandern ins Stadtmuseum Tübingen

Der 27-jährige Jan Kadel ist, seitdem er sieben Jahre alt ist, Pfadfinder - erst in Mannheim, dann in Tübingen: "Die Pfadfinderkluft ist wie ein Bilderbuch oder Poesiealbum. An jedem Aufnäher hängt eine Erinnerung und eine Erfahrung - und vielleicht sogar auch ein Versprechen an sich selbst."