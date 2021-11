Seit Montagmittag ist im Kreis Tübingen ein Impfbus unterwegs, bei dem man sich spontan impfen lassen kann. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert die Impfbus-Touren bis Ende September.

Das Landratsamt Tübingen setzt auf Mobilität - auch bei den Impfteams. Nach der Schließung des Zentralen Impfzentrums in der Paul-Horn-Arena wird nun im Kreisimpfzentrum in der Alten Archäologie in der Tübinger Wilhelmstraße geimpft. Eine weitere Möglichkeit ist der Impfbus. Wenn die Menschen nicht in die Impfzentren gehen, kommt die Spritze mit dem Impfstoff eben zu ihnen, so die Absicht des Tübinger Landratsamts. Seit Montag tourt der Impfbus durch den Kreis. An Bord sind vier Personen: ein Arzt, der das Aufklärungs- und Beratungsgespräch führt, zwei medizinische Fachkräfte und eine Person, die alle Formalitäten dokumentiert. Und der Busfahrer natürlich.

Persönlichkeitsrechte durch Sichtschutz gewährt

Mit einem weißen Duschvorhang als Sichtschutz hinter der Fahrerkabine und abgeklebten Fenstern soll der Persönlichkeitsschutz jedes einzelnen gewahrt bleiben, so Klaus Stock, der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Tübingen. Der Impfstoff lagert in einer tragbaren Kühlbox. Wer geimpft werden möchte, braucht keinen Termin und darf spontan zum Bus kommen.

Wahl zwischen Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson

Die Impflinge können auswählen zwischen einer Einfachimpfung von Johnson & Johnson oder der Zweifachimpfung von Biontech/Pfizer. Mit diesem Angebot will das Tübinger Landratsamt die Hemmschwelle noch niedriger setzen, damit die Impfquote weiter erhöht werden kann. Vor allem die Einfachimpfung überzeugt manchen Urlauber, sich doch noch kurzfristig impfen zu lassen, da das Reiseziel nun als Hochrisikogebiet eingestuft worden ist. Die Rückkehr aus dem Urlaubsgebiet hätte eine Quarantäne zur Folge, sagt Werner Walz, der Leiter des Tübinger Impfzentrums. Das könne man mit einer Impfung umgehen.

3G-Regeln üben Druck auf Ungeimpfte aus

Die neue baden-württembergische Corona-Verordnung mit den 3G-Regeln übe Druck auf Ungeimpfte aus, sagt Werner Walz. Ein weiterer Grund, warum manche jetzt erst zum Impfen kommen, sei das schwierige Prozedere am Anfang gewesen, einen Impftermin zu bekommen, so Walz. Das habe er aus vielen Gesprächen mit Menschen mitbekommen.

"Wenn das alles so schwierig ist, lasse ich das, da warte ich ab. Wenn das jetzt ohne Termine möglich ist, komme ich."

Das Impfangebot dauert bis 30. September. Dann werden voraussichtlich nur noch Hausärzte, Betriebsärzte und nur einzelne mobile Teams impfen. Davon gehen Uniklinik, DRK und das Landratsamt aktuell aus.