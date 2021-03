per Mail teilen

Der Rundstrickmaschinenhersteller Mayer & Cie mit Sitz in Albstadt hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Die Umsatzeinbußen bei Mayer & Cie lagen nach Unternehmensangaben bei 20 Prozent. Mit rund 72 Millionen Euro 2020 fiel der Umsatz 22 Millionen geringer aus als im Vorjahr. Seit dem Spätsommer läuft es wieder deutlich besser, so die Geschäftsführung: Die Auftragslage sei auf einem sehr guten Niveau. Um flexibler auf Marktschwankungen reagieren zu können, will Mayer & Cie auf Leiharbeiter setzen und mit externen Ingenieurbüros zusammenarbeiten. Die Stammbelegschaft soll künftig 38 statt 35 Stunden pro Woche arbeiten. Verhandlungen mit Betriebsrat und Gewerkschaft dazu laufen noch.