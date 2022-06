Ein halbes Jahr Verpackungssteuer in Tübingen: OB Palmer zufrieden

per Mail teilen

Viele Städte haben ein Müllproblem - auch Tübingen. Dort gibt es aber seit sechs Monaten eine Verpackungssteuer, die helfen soll, Müllberge zu vermeiden. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Seit einem halben Jahr erhebt die Stadt Tübingen eine Steuer auf Einweggeschirr und -besteck. Doch es ist nicht sicher, ob das auch so bleiben wird. Das baden-württembergische Verwaltungsgericht hat die Verpackungssteuer im Frühjahr gekippt. Tübingen hat Revision eingelegt. Bis das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dürfte es noch dauern. Sicher ist: OB Boris Palmer sieht in der Verpackungssteuer das richtige Mittel gegen die Müllflut und will sich weiter dafür stark machen.

In den warmen Sommermonaten gibt es in Tübingen besonders viel Müll, weil die Menschen draußen feiern und essen. Die Stadtverwaltung sieht in der Verpackungssteuer einen Weg die Müllberge zu vermeiden. SWR Stefanie Assenheimer

Ist man zur Mittagszeit in Tübingen unterwegs und schaut sich die Schlangen vor den Imbissbuden an, dann sieht man, dass viele ihre eigene Schüssel dabeihaben. Das spart Geld in Tübingen. Denn wer dort Essen oder Trinken zum Mitnehmen kauft und sich dafür eine Einmalverpackung geben lässt, muss extra zahlen, pro Mahlzeit bis zu 1,50 Euro. Da lohnt sich das Mehrweggeschirr, das viele Betriebe seit der Verpackungssteuer anbieten.

Der Chef eines Tübinger Imbisses zeigt: Wer solche Mehrwegverpackungen nutzt, spart sich die Verpackungssteuer. SWR Stefanie Assenheimer

Oberbürgermeister Boris Palmer will erreichen, dass die Menschen mitdenken, umdenken, weniger Müll produzieren, sagt er. Den Müll zu entsorgen kostet laut Stadtverwaltung 700.000 Euro jährlich. Wenig Informationen gibt es derzeit darüber, wieviel Tonnen weniger Müll seit der Verpackungssteuer in den Eimern gelandet sind. Bei einer ersten Bilanz vier Wochen nach dem Steuer-Start hieß es für den Januar: Die Müllmenge sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraun um 30 Tonnen gesunken. Viele Betriebe haben nach eigenen Angaben auch tatsächlich weniger Einweggeschirr und -besteck ausgegeben.

OB Palmer zieht nun auch eine positive Halbjahresbilanz. Probleme gebe es in der Praxis nicht, dafür deutlich weniger Müll, die meisten Betriebe seien zufrieden. Die Sache sei ein voller Erfolg.

Partynächte bringen Müllberge

Allerdings quellen jetzt im Sommer vor allem an warmen Tagen die Mülleimer in der Altstadt über. Und wird am Wochenende gefeiert, sieht danach manche Tübinger Ecke verwüstet aus: auf dem Boden zerplatze Bierflaschen, Tüten, Becher und anderer Unrat. Die Partynächte seien ein Problem, räumt Palmer ein. Doch was sich da ansammle, seien oft mitgebrachte Sachen aus dem Supermarkt. Und da greife die Verpackungssteuer nicht.

Als der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Verpackungssteuer verhandelte, protestierte die Deutsche Umwelthilfe gegen Einwegverpackungen. SWR

Die wird im Übrigen gerade wieder heiß diskutiert. Das juristische Hin- und Her um die Verpackungssteuer habe der Sache geschadet, sagt der Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Tübingen, Bernd Schott. Viele Bürger könnten dazu verleitet werden, wieder in ihre alten Einweg-Verhaltensmuster zurückzufallen.

Warten auf das Bundesverwaltungsgericht

Doch noch gibt es die Verpackungssteuer. Bis ein endgültiges Urteil fällt, dürfte reichlich Zeit vergehen. Und der Gemeinderat hat noch etliche Debatten zu führen. Boris Palmer jedenfalls will weiter für die Verpackungssteuer kämpfen.