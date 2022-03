BG Unfallklinik Tübingen: Verzögerungen wegen Corona

BG Unfallklinik in Tübingen

Die BG Unfallklinik in Tübingen ist die renommierteste Anlaufstelle für schwerverletzte Unfallopfer, Berufsunfälle und Querschnittgelähmte nicht nur in der Region Neckar-Alb. Fast zehntausend Patienten werden dort jährlich stationär behandelt, mehrere 10.000 ambulant. 1.300 Beschäftigte kümmern sich um eine spezielle Versorgung vom Unfall bis zur Wiedereingliederung in den Beruf. Um die weiter zu verbessern, nimmt die Geschäftsführung der Klinik in den nächsten zehn Jahren 90 Millionen Euro für Neu- und Umbauten in die Hand.