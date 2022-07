Bauprojekt in Tübingen: Günstige Mieten dauerhaft

Wohnraum ist teuer. Damit es auch bezahlbare Wohnungen gibt, hat sich in Tübingen die "Dachgenossenschaft Wohnen" gegründet. Zurzeit baut sie ein Haus in zentraler Lage.

Andreas Kiemle wohnt derzeit in der attraktiven Tübinger Südstadt. Hier will er bleiben und hier, am Hechinger Eck, entsteht auch das neue Haus der Dachgenossenschaft Wohnen mit zwölf Wohnungen. Kiemle wird in dem Gebäude eine Zwei-Zimmer-Wohnung beziehen. Dass sich der 55-Jährige entschlossen hat, sich an der Genossenschaft zu beteiligen, hat mehrere Gründe. In erster Linie freut er sich auf eine nagelneue bezahlbare Wohnung und auf die Hausgemeinschaft. Kiemle findet es außerdem gut, dass günstiger Wohnraum geschaffen wird. Das unterstütze er gerne.

Menschen ohne Eigenkapital werden aus einem Fonds unterstützt

Die Mitglieder der Baugruppe zahlen in der Regel 20 Prozent der Baukosten der jeweiligen Wohnung. Sie bleibt aber im Eigentum der Dachgenossenschaft. Kiemle und die anderen haben dafür lebenslanges Wohnrecht und die Miete wird nicht erhöht. Sie liegt bei rund 12 Euro pro Quadratmeter. Wer kein Eigenkapital hat, der wird aus einem Solidar-Fonds unterstützt und zahlt etwas weniger Miete.

Am Hechinger Eck in Tübingen baut die Dachgenossenschaft Wohnen ein Haus mit 12 Wohnungen. Es soll 2025 fertig sein. SWR Christoph Necker

Die Dachgenossenschaft kämpft allerdings mit den schwierigen Bedingungen im Wohnungsbau. Die Baukosten sind explodiert und die Zinsen hochgegangen. Deswegen musste schon ein weiteres Projekt, das Queck-Areal in Tübingen, aufgegeben werden. Für dieses Gebäude hat die Stadt Tübingen nun eine private Baugruppe gewinnen können.

Das Projekt Dachgenossenschaft hat Wettbewerb gewonnen

Das Bauprojekt am Hechinger Eck unterstützt die Stadt mit rund einer Million Euro. Rund 1,4 Millionen Euro Förderung kommen vom Land. Dafür hat sich auch Baubürgermeister Cord Soelke eingesetzt. Das Land habe ja keinen Topf für Dachgenossenschaften. Die Stadt hat sich aber an einem Wettbewerb für Wohnungsbau beteiligt.

Die gestiegenen Baukosten machen der Baugruppe zu schaffen. SWR Christoph Necker

Bei diesem Wettbewerb hat sich das Konzept Tübinger Dachgenossenschaft durchgesetzt und wird vielleicht im Land Schule machen. Das Ziel: möglichst viele gemeinschaftliche Wohnprojekte auf den Weg bringen, die ihren Mitgliedern moderate Mieten sichern wollen. Die Wohnungen im Hechinger Eck sind jedenfalls, bis auf ein paar wenige, alle vergeben. Der künftige Bewohner Andreas Kiemle und die anderen künftigen Bewohner sind zuversichtlich, dass der Bau gut voran geht. Im Frühjahr 2025 wollen sie einziehen.