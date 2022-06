Bewerbung fürs Weihnachtsbaum-Schmücken möglich

In Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) wird lieber früher an später gedacht: In vier Monaten ist Heiliger Abend, und in der Innenstadt sollen dann wieder viele bunt geschmückte Weihnachtsbäume stehen. Wer als Einzelperson oder Gruppe einen Baum schmücken und nachhaltigen Christbaumschmuck basteln möchte, der kann sich bis zum 10. Oktober 2021 bei der WTG Tourist Information in Rottenburg bewerben. Die ausgewählten Bastler werden dann rechtzeitig informiert, so dass noch genug Zeit bleibt, um Ende November den Baum für Weihnachten zu schmücken.