Tübingen bekommt einen weiteren Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters. Neben Amtsinhaber Boris Palmer (unabhängige Kandidatur), Ulrike Baumgärtner für die Grünen (Urwahl am 3. April) und Sofie Geisel für die SPD will der Tübinger Gastronom Hicham Hidam als unabhängiger Kandidat seinen Hut in den Ring werfen. Das hat er am Morgen in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die Oberbürgermeisterwahl findet am 23. Oktober statt.