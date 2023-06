per Mail teilen

Ein Autofahrer ist zwischen Wörnersberg und Grömbach (Kreis Freudenstadt) von der Straße abgekommen. Fünf Menschen wurden verletzt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis: Ein Autofahrer hat bei Grömbach (Kreis Freudenstadt) am Samstagabend einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Der 38-Jährige, der laut Polizei über 2,6 Promille Alkohol im Blut hatte und zudem keinen Führerschein besitzt, kam mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab und geriet in einen Entwässerungsgraben.

Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte

Dort schlitterte der Wagen erst etwa 100 Meter weiter und wurde dann nach oben geschleudert. Dabei rammte das Auto ein anderes und einen daneben stehenden Mann, der schwer verletzt wurde, ebenso wie ein Mitfahrer des betrunkenen Fahrers. Beide wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher und zwei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.