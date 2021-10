In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein betrunkener Mann in Freudenstadt einen Polizisten so verletzt, dass der bis auf weiteres dienstunfähig ist. Der Betrunkene war wiederholt unerlaubt in ein Haus eingedrungen. Bei dem Einsatz kam es laut Polizei zu einem Gerangel, als die Beamten den 30-jähriger Mann überwältigten.