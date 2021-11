per Mail teilen

Ein betrunkener Autofahrer ist in Deißlingen im Landkreis Rottweil mit einem Polizeiauto zusammengeprallt. Laut Polizei kam der 19-Jährige in der Nacht zum Sonntag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Unfall entstand Schaden von 28.000 Euro. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt.