Über 2,5 Promille ergab ein Alkoholtest der Polizei bei einer 20-jährigen Autofahrerin. Womöglich war das der Grund dafür, dass die junge Frau am Montag an einem Hang an der B463 zwischen Obereichenbach und Bad Liebenzell (Kreis Calw) steckenblieb. Laut Polizei hatte sie wohl versucht, am Ortsausgang von Oberreichenbach zu parken und sich dabei am Hang festgefahren. Ihr Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen.