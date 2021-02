per Mail teilen

Mit einer SMS-Betrugsmasche haben Betrüger in Villingen-Schwenningen am Donnerstag zwei Handybesitzer betrogen. Die Betrüger verschickten eine SMS mit der Info, ein Paket würde zugestellt werden. Die Handybesitzer sollten einen beigefügten "Bestätigungslink" in der Nachricht anklicken. Die führte jedoch nicht zum Versand eines Pakets, sondern dazu, dass die Täter über 400 SMS auf Kosten der Handybenutzer versenden konnten. Laut Polizei ist den Opfern damit ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden.