In Reutlingen ist ein bundesweit agierendes Betrügerpaar festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sollen sie Modehäuser und Elektrogeschäfte betrogen haben. Der 36-jährige Mann und seine 26 Jahre alte Komplizin wurden am Montag in einem Reutlinger Modehaus erwischt. Sie wollten Waren im Wert von rund 400 Euro kaufen. Der Mann zählte vor dem Kassier die Geldscheine ab, zog aber die Hälfte des Geldes geschickt zurück, bevor er die Scheine überreichte. Der Kassier bemerkte nichts, aber einer seiner Kollegen. Als die Polizei die Betrüger festnahm hatten sie noch mehrere Tüten mit neuwertigen Kleidungsstücken und ein original verpacktes Tablet bei sich. Inzwischen sitzen die beiden in Untersuchungshaft.