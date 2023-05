Sie zelebrierten ein seltsames Ritual. Damit haben zwei Betrügerinnen in Nagold (Kreis Calw) eine 66-jährige Frau um ihren Schmuck und Bargeld gebracht.

Die beiden Frauen sprachen nach Angaben der Polizei bereits am vergangenen Dienstag die 66-Jährige in Nagold auf Russisch an. Sie überzeugten ihr Opfer davon, dass sie nach einem Ritual und mehrfachem Beten Reichtum und Gesundheit erlangen würde. Für das Ritual kauften sie dann zunächst gemeinsam Eier. Die Betrügerinnen legten ein Ei in ein Tuch und zerdrückten es. Das Tuch verfärbte sich schwarz. Dann nahm eine der beiden Betrügerinnen Geldscheine, die sie ebenfalls in ein Tuch wickelte und einsteckte. Nach mehrfachem Bekreuzigen und Beten war das Opfer offenbar derart beeindruckt, dass es das Ritual auch mit seinem Geld abhalten wollte.

Frau bekommt Papier zurück statt Schmuck und Geld

Gemeinsam fuhren laut Polizei Opfer und Betrügerinnen zur Wohnung der 66-Jährigen und holten ihren Schmuck und Bargeld. Zurück in Nagold übergab die Frau den Betrügerinnen Geld, Ketten und Ringe im Wert von mehreren tausend Euro. Die Wertsachen wurden in ein Tuch gewickelt. Die Betrügerinnen bekreuzigten die Frau mehrfach. Dann bekam die 66-Jährige das Tuch zurück. Erst als sie wieder zuhause war, bemerkte die Frau, dass sich in dem Tuch nicht mehr Schmuck und Geld, sondern nur noch zerknülltes Papier befand. Nun fahndet die Polizei nach den beiden Betrügerinnen.