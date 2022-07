Betrieb bei Bizerba wieder angelaufen

per Mail teilen

Nach dem Cyberangriff vor rund drei Wochen ist beim Waagenhersteller Bizerba in den meisten Werken der Betrieb wieder angelaufen. Es gibt aber noch Einschränkungen.

Bizerba mit Sitz in Balingen (Zollernalbkreis) könne wieder ausliefern und seine Produkte auch installieren, sagte ein Unternehmenssprecher dem SWR. Man habe die meisten Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück in den Betrieb geholt. Einschränkungen gebe es beispielsweise noch bei den Servicetechnikern und im Vertrieb. "Unsere Systeme sind komplex", so der Sprecher. Man habe aber mittlerweile einen Hochlaufplan und fahre die einzelnen IT-Systeme weltweit nach und nach wieder hoch.

Mit Waagen hat Bizerba angefangen, inzwischen ist das Sortiment größer und umfasst unter anderem auch Software. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Telefonanlage funktioniert noch nicht

Per E-Mail sind die Bizerba-Mitarbeiter mittlerweile wieder erreichbar. Die Telefonanlage ist allerdings noch außer Betrieb. Das Unternehmen will sie laut seinem Sprecher nun komplett auf eine Online-Lösung umstellen. Zum Schaden, der dem Balinger Familienunternehmen durch den Cyberangriff entstanden ist, könne man noch nichts sagen. Auch nicht dazu, ob Daten abgegriffen wurden und welche.