Besucherstopp in Kliniken

In den Kreiskrankenhäusern von Freudenstadt und Horb sind ab Samstag, 27.11.2021, keine Besuche mehr erlaubt. Das hat die Klinik-GmbH mitgeteilt. Auch einige andere Kliniken lassen keine Besucher mehr ein. In den SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen gilt seit Montag ein Besuchsverbot. Beim Klinikverbund Südwest im Kreis Calw gilt seit Donnerstag ein Besucherstopp, in den Kreiskliniken Reutlingen bereits seit Anfang November. Auch hier gibt es jeweils Ausnahmen. Anders im Zollernalbklinikum: Dort darf pro Patient täglich ein Besucher kommen. Die Besuchsdauer ist nicht beschränkt. Auch an der Tübinger Uniklinik sind Besuche weiter erlaubt.