Wegen der guten Wetter- und Schneelage rechnet die Stadt Albstadt (Zollernalbkreis) mit einem Besucheransturm am Wochenende. Die Tourismus-Verantwortlichen bitten Wanderer und Wintersportler, beliebte Ausflugsziele wie Burgfelden oder den Raichberg bei Onstmettingen zu meiden. Wenn die Parkplätze voll sind, wird man laut Stadt die Zufahrten sperren. Auf der Reutlinger Alb rechnet man vor allem an den Rodelhängen in Sonnenbühl mit vielen Besuchern. Die Polizei in Pfullingen fährt Sonderstreife und kontrolliert, ob die Corona-Vorschriften eingehalten werden. Am Sonntag schickt die Polizei eine Reiterstaffel zum Uracher Wasserfall.