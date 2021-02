Vielerorts wurden sie am Donnerstag genossen: helle, warme Sonnenstrahlen. Erste Frühlingsgefühle sind geweckt und die Sehnsucht nach Blumen. Die warten wie im Gartencenter in Bondorf (Kreis Böblingen) sehnsüchtig auf Abnehmer.

Schon die Weihnachtssterne im Dezember konnten sie nicht verkaufen, und jetzt blühen die Frühlingsblumen in den Gewächshäusern. Auch wenn noch genug Zeit bleibt, dass Tulpen und Primeln im Garten wachsen und gedeihen können, Gärtnerinnen und Gärtner müssen sich etwas einfallen lassen, wie sie die Blütezeit herauszögern. Denn die Kunden sollen noch etwas davon haben können, wenn sie wieder in die Gewächshäuser dürfen. Was also tun? Eine Frage, mit der SWR-Reporterin Andrea Schuster im Gartencenter Braun in Bondorf zwischen Rottenburg und Nagold vorbeigeschaut hat:

Gärtnereien hoffen auf baldige Wiederöffnung

Wie Deborah und Judith Braun hoffen auch andere Gärtnerinnen und Gärtner, bald wieder ihre Türen für Kundinnen und Kunden öffnen zu dürfen. Denn ihre leuchtend bunten Primeln werden nicht mehr lange blühen. Bestellung und Abholung per Click & Collect sei für sie keine dauerhafte Alternative, so Deborah Braun aus Bondorf.