Reisen ins Ausland sind seit dem Frühjahr eine heikle Sache. Aber wegfahren wollen die Menschen trotzdem. Davon hat die Ferienregion Schwäbische Alb profitiert. Vor allem der Radtourismus boomt.

Eigentlich wollte der Verband Schwäbische Alb Tourismus bei seiner digitalen Mitgliederversammlung über das Jahr 2019 sprechen. Aber angesichts der aktuellen Lage ging es natürlich auch um das laufende, coronageprägte Tourismusjahr. In dem seien die Klickzahlen auf die Internetseite des Verbands sprunghaft gestiegen, sagte Geschäftsführer Louis Schumann. Waren es im letzten Jahr 1,9 Millionen Besucher auf der Homepage, werde man in diesem Jahr auf rund vier Millionen kommen. Ganz besonders nachgefragt war die Unterkunftssuche. Da gab es eine Steigerung um 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Radtourismus boomt

In punkto Gästekarte "AlbCard" wurde der Tourismusverband Schwäbische Alb erstmal durch Corona ausgebremst. Statt wie geplant im April, ist sie erst seit Juli im Einsatz. Erfreut berichtete Schumann, dass die Karte auf sehr großes Interesse gestoßen ist. In einer ersten Vier-Monats-Bilanz erwiesen sich zum Beispiel die AlbThermen in Bad Urach oder die Wimsener- und die Bärenhöhle als Renner. Ausbaufähig sei insgesamt die Infrastruktur, räumt der Geschäftsführer ein. Deshalb will der Verband künftig dem auch auf der Alb boomenden Radtourismus noch mehr Möglichkeiten bieten.

Zwar sei der Tourismus auf der Alb coronabedingt von Zwangsschliessungen überschattet gewesen, dennoch blickt man laut Schumann zuversichtlich in die Zukunft. "Viel schlimmer als dieses Jahr wird es nicht mehr kommen", sagte Schumann.