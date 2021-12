Stadt lässt Coronaviren im Abwasser prüfen

Die Stadt und die in Tübingen ansässige Labor-Gruppe Eurofins Institut Jäger untersuchen regelmäßig die Konzentration von Coronaviren im Abwasser. Das Labor kann laut Mitteilung der Stadt die Konzentration von Coronaviren in menschlichen Ausscheidungen über das Abwasser, das in die Tübinger Kläranlage fließt, präzise ermitteln. Aus den Daten der täglich entnommenen Proben lassen sich demnach Prognosen zum Verlauf der Infektionszahlen rund zwei Wochen im Voraus berechnen. Auch zwischen Delta- und Omikron-Variante könne das Analyseverfahren unterscheiden. Die Daten sollen in Tübingen genutzt werden, um die Pandemieabwehr rechtzeitig und besser steuern zu können.