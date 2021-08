Zwei Jahre hat die Stadt Tübingen mit den Besetzern des Hauses Gartenstraße 7 verhandelt. Angesichts der Wohnungsknappheit in Tübingen strebte man einen Kaufvertrag an - was wohl auch im Sinne der Eigentümerin schien, denn das Haus war lange leer gestanden. Doch nun ist die Eigentümerin gestorben und die Besetzer haben der Stadtverwaltung per Email mitgeteilt, dass sie sich nicht mehr im Haus befänden. Sie hätten ihre Gruppe aufgelöst. Laut Stadt sind Wohnsitzlose in dem Gebäude untergeschlüpft. Sie sollen nun das Haus verlassen, da die Erbengemeinschaft einen privaten Käufer sucht, so wird der mit dem Verkauf beauftragte Makler zitiert.